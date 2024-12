Versuchter Einbruchdiebstahl in Gewerbeeinheiten

Im Zeitraum zwischen dem 07.12.2024 und dem frühen Morgen des 10.12.2024 versuchte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam in zwei Gewerbeeinheiten in der Quengelstraße in Altenkirchen einzudringen.

Es kam zu Spuren an den Eingangstüren und einer durch einen Stein beschädigten Scheibe. Der Zugang gelang der unbekannten Täterschaft nicht, es wurde nichts entwendet. An der Scheibe und den Eingangstüren entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise in dieser Sache sind an die PI Altenkirchen zu richten.



