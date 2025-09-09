Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Gebäude einer Werkstatt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
versuchter Einbruch in Werkstatt
