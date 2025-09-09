versuchter Einbruch in Werkstatt

In der Zeit von Freitag, 05.09.2025, bis Montag, 08.09.2025, kam es im Driescheider Weg in Altenkirchen zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl.

Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Gebäude einer Werkstatt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



