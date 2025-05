Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:10 Uhr, versuchten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Neustadt (Wied), Fritz-Haber-Straße Ecke Max-Planck-Straße, zu entwenden.

Hierzu befestigten sie ein Stahlseil an dem Automaten und versuchten ihn mittels Fahrzeug aus der Verankerung zu ziehen. Dies misslang jedoch.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



