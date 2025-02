Versuchter Diebstahl aus PKW

02.-16.02.2025) wurde ein nicht verschlossener PKW an der Straße Theisfloss in Bad Hönningen geöffnet und durchwühlt.

Da sich im Fahrzeug keine Wertsachen befanden, wurde nichts entwendet.



Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden an die Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-9430 erbeten.



Die Polizei weist erneut darauf hin: Lassen Sie Ihre Wertgegenstände niemals in Ihrem Fahrzeug liegen. Auch fahrzeugspezifische Urkunden, wie beispielsweise der Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil 2), gehören nicht ins Fahrzeug.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Linz am Rhein



Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

Tel.: 02644/943-0

Fax: 02644/943-100

E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell