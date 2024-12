Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeug – Zeugen gesucht

57548 Kirchen (Sieg) (ots) - In dem Zeitraum von Montag, dem 02.12.2024, 19:30 Uhr, bis Dienstag, dem 03.12.2024, 09:15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter die Schiebetür eines, in der Dorfstraße geparkten, Kraftfahrzeuges aufzuhebeln.

In dem Laderaum des vorgenannten Fahrzeuges befanden sich unter anderem 300 Liter Dieselkraftstoff.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Tathergang bzw. zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen.



