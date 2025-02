Versuchter Diebstahl aus Fahrzeug

02.2025) beobachtete eine Anwohnerin der Kreuzstraße gegen 06:05 Uhr zwei Personen, welche sich an ihrem Fahrzeug zu schaffen machten. Einer von beiden versuchte hierbei die Fahrertür zu öffnen.

Als die Unbekannten die Fahrzeugeigentümerin erblickten, ergriffen sie zu Fuß die Flucht.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen oder Personen zur Tatzeit werden an die Polizeiinspektion Linz/Rhein erbeten.



