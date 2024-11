Versuchter Betrug durch falsche Banknachricht

Sie habe eine SMS erhalten, in der sie aufgefordert wurde Ihre Push-Tan zu ändern. In der SMS habe sich hierzu ein Link befunden. Diese klickte sie an und wurde auf eine täuschend echt aussehnde Internetseite Ihrer Bank weitergeleitet, auf der sie aufgefordert wurde ihre Telefon- und Kartennummer anzugeben. Daraufhin sei sie von einem vermeindlichen Mitarbeiter der Bank angerufen worden. Im Verlauf des Gespräches wurde sie aufgefordert ihr Tageslimit zu erhöhen und eine Gebühr in Höhe von fast 4000 Euro per Echtzeitüberweisung anzuweisen. Daraufhin brach die Geschädigte die Transaktion ab und das Gespräch wurde beendet.



