Verstoß gegen das Waffengesetz
Im Rahmen einer Personenkontrolle durchsuchte eine Fußstreife der PI Betzdorf am 3.11.2025 im Bereich der Siegterrassen (Klosterhof) einen 22-jährigen Mann.

Bei ihm konnte ein sog. Einhandmesser aufgefunden werden. Das Messer wurde beschlagnahmt und es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

