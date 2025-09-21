Verkehrszeichen überfahren und geflüchtet

Aufgrund des Schadensbildes dürften die Verkehrszeichen im Zuge eines Verkehrsunfalls beschädigt worden sein. Ein Unfallverursacher konnte nicht festgestellt werden.
Zeugen eines Verkehrsunfalls an der Stelle, insbesondere solche, die Angaben zu einem möglichen Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
