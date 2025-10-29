Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines Pkw Chevrolet die Straße „Neuer Weg“ in Fahrtrichtung Bundesstraße 256. Hieberi kam es zur seitlichen Kollision mit einem, in Gegenrichtung fahrenden, Pkw, bei welcher der linke Außenspiegel des Pkw Chevrolet beschädigt wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerkannt fort. Bei dem von diesem benutzten Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Pkw (Kleinwagen) gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



