Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist dort von der Fahrbahn abgekommen und hat den Zaun eines dort befindlichen Gartengrundstückes beschädigt. Nachfolgend hat sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht
