Nach bisherigen Ermittlungen touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-, oder Ausfahren aus einer Parklücke den vorderen geparkten PKW der Marke Citroen. Dabei entstand ein Schaden im hinteren linken Bereich.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634-952-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht