Am 02.09.2025 ereignete sich in der Zeit von 16.00Uhr und 17:40Uhr in der Westerwaldstraße in Rengsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein dort geparktes Fahrzeug beschädigt wurde.



Nach bisherigen Ermittlungen touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-, oder Ausfahren aus einer Parklücke den vorderen geparkten PKW der Marke Citroen. Dabei entstand ein Schaden im hinteren linken Bereich.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634-952-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell