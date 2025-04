Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Am gestrigen Morgen, 14.04.25, 10:45 Uhr, ereignete sich in der Frankfurter Straße in Altenkirchen eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein 62-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde.

Der 62-Jährige befuhr den an die Frankfurter Straße angrenzenden Radweg in Richtung Michelbach. In Höhe des Tanzstudios Dance Point wurde er von einem hellgrauen VW Polo beim Vorbeifahren touchiert und kam zu Fall. Der VW Polo entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Altenkirchen unter der Rufnummer 02681-9460.



