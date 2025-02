Verkehrsunfallflucht mit einem Sattelschlepper

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen ereignete sich im Römerring in Rheinbrohl eine Verkehrsunfallflucht.



Der Unfallverursacher rangierte mit seinem Sattelschlepper rückwärts aus der Anwohnerstraße heraus und touchierte dabei einen ordnungsgemäß geparkten PKW Opel Astra im Bereich der Fahrerseite.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz/Rhein

Telefon: +49 2644 943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell