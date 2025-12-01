Verkehrsunfallflucht in Neustadt/Wied

Der Geschädigte hatte im oben genannten Zeitraum seinen PKW in der der Straße An der Bergshecke abgestellt. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte der Geschädigte einen Schaden im Bereich der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte die Unfallörtlichkeit verlassen ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher liegen der Polizei Straßenhaus aktuell nicht vor.



Zeugen, welche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



