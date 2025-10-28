An dem Zaun entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Verkehrsunfallflucht in Neustadt/Wied OT Rott
