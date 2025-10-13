Verkehrsunfallflucht in Hausen

Im Zeitraum vom 09.10.2025, 16:00 Uhr bis 10.10.2025, 09:45 Uhr ereignete sich in der Bergstraße in 53547 Hausen ein Verkehrsunfall, wobei sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Beschädigt wurde ein der Bergstraße am Fahrbahnrand abgestellter PKW Ford Kuga, Fahrzeugfarbe grau. Bislang liegen zu dem Verursacher keinerlei Informationen vor.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu dem Fahrzeug im Gegenverkehr, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell