Beschädigt wurde ein der Bergstraße am Fahrbahnrand abgestellter PKW Ford Kuga, Fahrzeugfarbe grau. Bislang liegen zu dem Verursacher keinerlei Informationen vor.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu dem Fahrzeug im Gegenverkehr, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht in Hausen
