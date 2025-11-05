Verkehrsunfallflucht in Dierdorf

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache mit der Hauswand der Geschädigten und verursachte dabei einen Sachschaden. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Polizei Straßenhaus liegen bislang keinerlei Hinweise zu dem Unfallverursacher vor.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



