Der Unfallverursacher verließ nach der Kollision die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Verkehrsunfallflucht in Asbach OT Oberplag
