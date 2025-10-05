Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten!

Am gestrigen Samstag, den 04.10.2025, kam es gegen 18:50Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Siebengebirgsstraße in Unkel.



Hierbei wurde ein geparkter PKW beschädigt.

Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs entfernte sich anschließend fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz in Verbindung zu setzen: 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644/9430

Mail: pilinz.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell