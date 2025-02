Verkehrsunfallflucht durch Lkw auf der B256 - Zeugensuche

Am Dienstag, 04.02.2025, kam es auf der B256 zwischen Rengsdorf und Neuwied gegen 15.30 Uhr zu einer mutmaßlichen Verkehrsunfallflucht durch einen Lkw.

Der Unfallverursacher verlor dabei zwischen den Anschlusstellen Oberbieber / Melsbach und Torney (entsprechend Fahrtrichtung Neuwied) einen Metallbügel, wie er zum Sichern von transportierten Fahrzeugen verwendet wird. Insgesamt drei nachfolgende Fahrzeuge überfuhren den Bügel und wurden zum Teil erheblich beschädigt. Von dem flüchtigen Lkw ist nur bekannt, dass es ein mit mehreren Pkw beladener Autotransporter war. Die Städekennung am Anhänger lautete TBB (Tauberbischofsheim). Der Lkw-Fahrer dürfte das Herabfallen des Bügels nicht bemerkt haben. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de in Verbondung zu setzen.



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

