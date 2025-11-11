Ein LKW, helle Fahrzeugfarbe und vermutlich 7,5 Tonnen, verlor in Fahrtrichtung Neustadt/Wied Kieselsteine von der Ladefläche. Diese beschädigten die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden PKW. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zu dem Unfallverursacher liegen zur Zeit keine weiteren Hinweise vor.
Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht auf der L270 im Bereich der Ortslage Hümmerich
