Verkehrsunfallflucht auf dem Marktplatz in Asbach

Ein vermutlich weißer Kleinwagen beschädigte beim Ausparken den auf dem Parkplatz abgestellten PKW der Geschädigten. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zur Zeit liegen der Polizei Straßenhaus keine weiteren Informationen oder Hinweise zu dem Verursacher vor.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



