Der schwerverletze Radfahrer wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.
Zeugen, insbesondere solche die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad