Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss an Heiligabend

An Heiligabend gegen 18:25 Uhr kam es in der Ortslage Ehlscheid zu einem Verkehrsunfall.

Der 68-Jährige Fahrzeugführer kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW, so dass sich sein Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegend zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss. Er wurde vermutlich glücklicherweise nur leicht verletzt.

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz; die Parkstraße war für kurze Zeit voll gesperrt.



