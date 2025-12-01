Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Kurz hinter der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz, kam er dabei in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit er dortigen Böschung kollidierte. Der PKW wurde hierdurch totalschädigt. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht.



Durch Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf wurden bei dem 24-jährigen Anzeichen für eine Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Weiterhin fanden die Einsatzkräfte im Fahrzeug einen Schlagstock, welcher ebenfalls beschlagnahmt wurde.



