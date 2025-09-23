Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Ausgangs einer Rechtskurve verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, und verkeilte sich mit der Fahrzeugfront im Straßengraben. Der 34-jährige gab gegenüber der Polizei an, einem Tier ausgewichen zu sein. Jedoch konnten bei ihm Alkoholgeruch und Anzeichen für Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte eine relevante Alkoholaufnahme. Der Drogenvortest verlief positiv auf diverse Stoffgruppen wie Kokain, Amphetamin und Cannabis.



Der Unfallfahrer blieb unverletzt; sein Fahrzeug hingegen wurde total beschädigt. Die Polizeibeamten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, und stellten seinen Führerschein sicher. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



