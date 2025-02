Verkehrsunfall - Suche nach Geschädigtem

St. Katharinen (ots) - Gestern Abend, 09.02.2025, gegen 19:30h, kam es in der Ortschaft St. Katharinen, in Höhe des Kindergartens, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem fahrenden und einem unbesetzten abgestellten PKW, der in der Straße "Am Sportplatz" geparkt war.