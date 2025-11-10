Kurz vor der Ampelanlage (Hermannstraße/Luisenstraße) kam es zu einer seitlichen Kollision der Fahrzeuge, wodurch an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden entstand. Die beiden Fahrzeugführer machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Tel.: 02631-878-0 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neuwied/Rhein
PHK Bleidt
Telefon: 02631-878-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall Sachschaden mit unklarem Hergang - Zeugensuche
