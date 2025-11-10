Verkehrsunfall Sachschaden mit unklarem Hergang - Zeugensuche

Am Abend des 10.11.2025 gegen kurz vor 19:00 Uhr befuhren der Fahrer eines blauen VW Lupo und der Fahrer eines schwarzen VW Golf die Hermannstraße in Fahrtrichtung Andernacher Straße in Neuwied.

Kurz vor der Ampelanlage (Hermannstraße/Luisenstraße) kam es zu einer seitlichen Kollision der Fahrzeuge, wodurch an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden entstand. Die beiden Fahrzeugführer machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Tel.: 02631-878-0 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



