Verkehrsunfall mit verletzter Sozia

Am 23.10.2024 gegen 16:56 Uhr befuhr eine 61-jährige Pkw-Fahrerin die K101 aus Richtung Oberraden kommend in Fahrtrichtung B256.

An der Einmündung zur B256 beabsichtigte sie in den fließenden Verkehr in Richtung Straßenhaus einzubiegen. Hierbei übersah sie ein Motorrad, welches auf der B256 in Richtung Oberhonnefeld fuhr. Der Motorradfahrer konnte dem einbiegenden Fahrzeug nicht mehr ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Die 36-jährige Sozia wurde durch den Aufprall vom Motorrad geschleudert um kam mittig auf der Fahrbahn zum Liegen. Sie wurde durch den Verkehrsunfall schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Die B256 musste während der Unfallaufnahme für circa 30 Minuten voll gesperrt werden.



