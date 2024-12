Verkehrsunfall mit verletzter Person unter Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung

Am Freitagabend, den 13.12.2024, um 21:21 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Mammelzen ein Verkehrsunfall.

Auf dem Gehweg der B256, Siegener Straße, kollidierte ein 23 Jahre alter Fahrer mit seinem S-Pedelec mit einem Fußgänger. Der Fahrer des S-Pedelec verlor durch die Kollision mit dem Fußgänger die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 23jährige erlitt hierbei diverse Verletzungen und musste notärztlich behandelt werden. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung des S-Pedelec Fahrers durch Alkohol und Betäubungsmittel. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde festgestellt, dass für das S-Pedelec keine Straßenzulassung vorliegt und der 23 Jahre alte Fahrer ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Ermittlungen dauern an.

Im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme bedankt sich die Polizei Altenkirchen insbesondere bei den Ersthelfern, welche den Fahrer bis zum Eintreffen des Notarztes, sowie des Rettungsdienstes und der Polizei versorgten.



