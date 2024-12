Verkehrsunfall mit Verletzten

Am frühen Abend des 27.12.2024 ereignete sich auf der L258 bei Dierdorf ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden.

Ein 59-jähriger ortsfremder PKW-Fahrer führte auf der Landstraße ein Wendemanöver durch. Ein aus Richtung Dierdorf herannahender 69-jähriger PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 59-jährige Unfallverursacher wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuginsassen des aus Richtung Dierdorf kommenden PKW wurden augenscheinlich leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die L258 vorübergehend voll gesperrt werden.



