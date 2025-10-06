Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer





Ein 46-jähriger VW-Fahrer beabsichtigte von der Betzdorfer Straße aus in den Kreisverkehrs einzufahren. Gleichzeitig befuhr ein 35-jähriger Radfahrer von der Herdorfer Straße aus kommend bereits den Kreisverkehr. Der PKW-Fahrer missachtete somit die Vorfahrt des Radfahrers, wodurch es zur Kollision kam, und der Radfahrer über den PKW geschleudert wurde. Der Radfahrer wurde hierdurch leicht verletzt, und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



