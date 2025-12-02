Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit dem Pfosten einer Geschwindigkeitsanzeigetafel. Diese wurde hierdurch beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Verkehrsunfall mit Unfallflucht
