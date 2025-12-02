Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am Montag, 01.12.2025, ereignete sich zwischen 08.30 Uhr und 11.00 Uhr in Weyerbusch, Am alten Born, ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit dem Pfosten einer Geschwindigkeitsanzeigetafel. Diese wurde hierdurch beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



