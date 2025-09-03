Bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw.
Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz/ Rhein
Telefon: 02644-943-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit Unfallflucht
Bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw.