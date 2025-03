Verkehrsunfall mit Unfallflucht und unter Alkoholeinwirkung

Am Samstag, 22.03.2025, gegen 09.00 Uhr, ereignete sich in Steimel ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem Pkw die Bergstraße, aus Richtung Hauptstraße kommend. In einer Rechtskurve kollidierte er mit einer Mauer und einem Zaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer konnte im Rahmen der Unfallaufnahme ermittelt werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins. An der Mauer, dem Zaun und dem beteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden.



