Verkehrsunfall mit sieben Leichtverletzten





Der 21-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter befuhr die L 280 in Richtung Niederfischbach, und beabsichtige rechts zur dortigen Erddeponie abzufahren. Als er bemerkte, dass die Durchfahrt für ihn dort nicht erlaubt ist, setzte er auf die L 280 zurück. Beim Wiedereinfahren in den Verkehr, missachtete er aufgrund der ihn im Rückspiegel blendenden Sonne den durchgehenden Verkehr, und kollidierte mit dem Peugeot einer 33-jährigen, welche ebenfalls in Richtung Niederfischbach fuhr.



Durch den Verkehrsunfall wurden alle sechs Insassen des Peugeot im Alter zwischen sechs und 76 Jahren leicht verletzt, ebenso auch der Unfallverursacher.



Beide Fahrzeuge wurden ganz erheblich beschädigt, und mussten abgeschleppt werden.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten, wurde der Verkehr durch die Polizei innerörtlich umgeleitet.



