Zeitgleich befuhr eine 29-jährige Citroën-Fahrerin die Jungenthaler Straße, um von dieser nach links in die Bahnstraße einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es somit zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch die 29-jährige leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Verkehrsunfall mit Personenschaden
