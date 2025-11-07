Kirchen
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am 05.11.2025 befuhr eine 63-jährige Hyundai-Fahrerin gegen kurz vor 14 Uhr die Bahnstraße, um nach links in die Jungenthaler Straße einzubiegen.

Zeitgleich befuhr eine 29-jährige Citroën-Fahrerin die Jungenthaler Straße, um von dieser nach links in die Bahnstraße einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es somit zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch die 29-jährige leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

