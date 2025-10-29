Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 8, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Weyerbusch. Hierbei verlor der die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden.



