Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die B 256, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Neitersen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Hierbei geriet er ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Bei dem Verkehrsunfall erlitten der 19-Jährige und der 66-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



