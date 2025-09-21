Verkehrsunfall mit Personenschaden

Die 19-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Citroen verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden PKW Ford. Die 35-jährige Fahrerin des Ford verletze sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ist die L 257 für ca. zwei Stunden gesperrt gewesen.



