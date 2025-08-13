Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße 62, aus Richtung Wissen kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. In einer Rechtskurve geriet er nach links von der Fahrbahn ab und kam zu Sturz. Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zudem entstand Sachschaden.



