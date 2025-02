Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 42 Jahre alten Fahrer eines schwarzen BMW und einem 81-jährigen Fußgänger.

Der 81-jährige Fußgänger erlitt hierbei Verletzungen im Gesicht und an einem Bein. Er wurde anschließend durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Neuwieder Krankenhaus verbracht.

Am PKW entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wird eingeleitet.



