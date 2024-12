Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Mittwoch, 11.12.2024, gegen 08.50 Uhr, ereignete sich in Mammelzen, Siegener Straße, ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 72-jähriger Pkw-Fahrer die Siegener Straße, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Eichelhardt.

Nachdem er sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr eine, unmittelbar dahinter befindliche, Pkw-Fahrerin auf den stehenden Pkw auf. Bei dem Verkehrsunfall erlitten die 88-jährige Fahrzeugführerin des auffahrenden Fahrzeuges sowie der Fahrer und die 72-jährige Beifahrerin des zweiten beteiligten Pkw leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ferner entstand an beiden Pkw Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell