Verkehrsunfall mit Personenschaden durch überfrierende Nässe

Beim Bremsen auf eisglatter Fahrbahn stürzte die Fahrerin ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Hierbei verletzte sich die Fahrerin am Bein und wurde im Anschluss durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Am Roller entstand ebenfalls Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass sich Verkehrsteilnehmer bei den aktuellen Temperaturen und Witterungsbedingungen auf überfrierende Nässe und Glätte auf den Straßen einstellen müssen.



