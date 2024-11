Verkehrsunfall mit mehreren parkenden Fahrzeugen

Linz am Rhein (ots). Am Freitagnachmittag (18.

10.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Im Bondorf in Linz am Rhein.

Ein 80-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Linz touchierte dort zunächst ein parkendes Fahrzeug und kollidierte kurz darauf mit einem weiteren geparkten Fahrzeug, wo er sodann zum Stehen kam.

Der Fahrzeugführer musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Die genaue Unfallursache wird Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen sein.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf eine hohe vierstellige Summe.



