Friedewald
Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin
Friedewald (ots) -

Eine 82-jährige befuhr am 15.08.2025 gegen 12:45 Uhr mit ihrem VW die Hachenburger Straße aus der Ortsmitte kommend in Richtung Langenbach b. K., und beabsichtigte nach links in die Amselstraße einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden 27-jährigen Radfahrers, sodass es zu einer Frontalkollision kam. Hierdurch verletzte sich der Radfahrer leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

