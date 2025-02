Verkehrsunfall mit Leichtverletzten Personen

Am Freitag, den 31.01.2025, befuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer, gegen 13:50 Uhr, die L 288 in Richtung Betzdorf.



In Höhe der Ausfahrt Rosenheim, beabsichtigte er nach links abzubiegen.

Hierbei übersah er jedoch den bevorrechtigten Pkw einer 28-jährigen und kollidierte mit dieser.

Es entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden.

Insgesamt 4 Personen (der 36-jährige mit 2 weiteren Fzg-Insassen sowie die 28-jährige) wurden den umliegenden Krankhäusern zugeführt, konnten diese jedoch wenig später wieder verlassen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 027141-926 145

PHK Oliver Gerhardus





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell