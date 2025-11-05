Verkehrsunfall mit leichten Verletzten auf der Bundesstraße 256

Am Nachmittag des 05.11.2025 ereignete sich auf der Bundesstraße 256 zwischen Rengsdorf und Oberbieber ein Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall und die folgende Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Neuwied.



Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter 02634 9520 in Verbindung zu setzten, um den genauen Unfallhergang ermitteln zu können.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus

Tel.. 02634 9520





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell