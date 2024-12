Verkehrsunfall mit Flucht - Verursacher ließen Unfallfahrzeug an der Unfallörtlichkeit

Der Verursacher befuhr mit seinem Pkw die Quengelstraße in Fahrtrichtung Rathausstraße. In einer Rechtskurve im Bereich der Stadthalle prallte der Fahrer mit seinem Fahrzeug, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in eine an die Stadthalle angrenzende Mauer. Der Verursacher ließ das total beschädigte Fahrzeug an der Unfallstelle zurück und beging Unfallflucht. Das Fahrzeug wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen sichergestellt, im Inneren des Fahrzeuges konnten eine Vielzahl alkoholischer Getränke festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946 0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell